В ходе первого в текущем году аукциона Государственного комитета по вопросам имущества Азербайджана, состоявшегося 10 января, в рамках новой программы приватизации были проданы 30 гособъектов.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Госкомимущества, распространенном во вторник.

Шесть лотов из вынесенного на приватизацию госимущества являются малыми госпредприятиями и объектами, 14 — нежилыми участками, девять – транспортными средствами, еще один лот — оборудование. В результате приватизации данных гособъектов в бюджет будут перечислены 1,1 миллиона манатов.

Из 30 гособъектов 14 расположены в Баку, остальные — в других городах и регионах страны.

Третий этап приватизации стартовал в рамках Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по совершенствованию процесса приватизации государственного имущества от 19 мая 2016 года, а также Указа главы государства о некоторых мерах по повышению эффективности управления и ускорению приватизации государственного имущества от 19 июля.