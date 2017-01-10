«Наблюдаемая в Турции, в Европейской части России и в Восточной Европе холодная погода, возможно, в течение ближайшей недели придет в Азербайджан», — об этом сказал научный сотрудник Отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

Он сказал, что умеренные морские из Атлантического океана и идущие с севера умеренно-континентальные воздушные массы столкнулись друг с другом, в результате чего Турцию, Европейскую часть России и Восточную Европу накрыли обильные снегопады.

По его словам, это является результатом более долгого преобладания умеренно-континентальных воздушных масс.

«Атмосферное давление в Азербайджане составляет 750-755 мм ртутного столба. Давление постепенно падает. Поэтому, холодные воздушные массы дойдут до Азербайджана. Однако к тому времени они частично потеряют свое влияние. Потому, что он потеряют часть снежных и дождевых облаков. Например, снега, который наблюдается в Турции и европейской части России, у нас не будет. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов, и будет соответствовать климатической норме», — цитирует слова Гасанова агентство АПА.

М.Гасанов подчеркнул, что количество осадков на территории всей страны в прошлом году превышало многолетнюю климатическую норму. По его словам, температура была на 1 градус ниже климатической нормы: «Если рассматривать по месяцам, в сентябре, октябре и ноябре разница чувствовалась больше. Осадков весной было больше. Осенью же разница была более резкой. За последние 25 лет не наблюдалось такого количества осадков, в результате этого 2016 год был влажным».