Вандал, изменивший надпись Hollywood на горе Маунт-Ли в Лос-Анджелесе сдался полиции, однако был отпущен на свободу под залог, передает KП.ру.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь неизвестный изменил самый известный символ Голливуда на надпись Hollyweed, что можно перевести как «святая марихуана». Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека около букв. Ему грозили обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Однако 30-летний Закари Коул Фернандес прибыл в отделении полиции сам в сопровождении адвоката, где ему предъявили обвинение. Но спустя два часа мужчину отпустили на свободу под залог в тысячу долларов, передает Los Angeles Times.

Знаменитая надпись Hollywood появилась на склоне горы Маунт-Ли в 1923 году в качестве рекламы. Памятный знак приобрел широкую известность и стал символом киноиндустрии США.