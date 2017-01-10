«Если господин Трамп сочтет необходимым оставить меня здесь, то я останусь»

Как передает АПА, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Меня на эту должность назначил президент. В первую очередь мы представители президента США. Если господин Трамп сочтет необходимым оставить меня здесь, то я останусь», — подчеркнул посол.

Отметим, что газета «New York Times» писала, ссылаясь на дипломатов, что Дональд Трамп после инаугурации отзовет всех послов США, в связи с чем было отправлено уведомление в Государственный департамент.

Напомним, инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.