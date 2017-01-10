Во вторник под председательством президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью. Основные же задачи и вызовы, стоящие перед страной, как их видит глава государства, таковы:

«В этом году мы будем принимать у себя Исламские игры солидарности. Это имеет большое значение», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, проведением этих Игр Азербайджан еще раз продемонстрирует свою силу, возможности, приверженность религиозным ценностям.

«Мы постараемся объединить исламский мир. Потому что самую большую угрозу исламскому миру представляет сам исламский мир. Те, кто хочет разделить, противопоставить, внести раздор между нами, не должен достичь своей цели. В исламском мире Азербайджан пользуется большим уважением. Посмотрите, что говорят о нашей стране главы стран ОИС, как высоко они ценят нас! Иногда можно видеть, как два не находящих общий язык мусульманских государства с большим уважением относятся к нам. Почему? Потому что наша политика искренняя, правильная, справедливая, принципиальная и смелая. Учитывая все это, 2017 год в Азербайджане я объявляю «Годом Исламской солидарности», — сказал глава государства.

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Президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что в прошлом году предприняты все шаги для реализации проектов южный газовый коридор и «Шахдениз-2», и на выполнении большей части проекта TANAP.

Глава государства также коснулся и проведенного в сентябре прошлого года референдума: «Референдум отобразил волю народа».

Напомнив, что прошлый год в Азербайджане был объявлен годом «Мультикультурализма», президент Ильхам Алиев отметил, что в этих рамках было проведено несколько знаменательных мероприятий: «Заявления Папы Римского сделанные во время визита в Азербайджан еще раз подтвердили значимость нашей страны».

Президент также добавил, что в 2016 году Азербайджан посетили около 20 глав государств и правительств, расширены связи с международными организациями.

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Решение социальных вопросов в прошлом году было в центре внимания, заявил Ильхам Алиев.

Он отметил, что зарплаты в прошлом году выросли на 7%, пенсии – на 8%, рост продолжится. По словам президента, наряду с этим, дифференциация тарифов на коммунальные услуги также основывается на принципах социальной справедливости, интересах среднего слоя. «Как составная часть социальной политики были отремонтированы 485 школ, построены 29 школ, построено и отремонтировано 41 медицинское учреждение. Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев находится в центре внимания».

Глава государство добавил, что количество центров ASAN xidmət доведено до 11-ти.

«По настоящее время в эти центры поступило 13 млн. обращений и увеличено количество предоставляемых услуг», — сказал он.

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«В 2016 году число угроз повысилось, продолжились кровавые войны, даже возникли новые очаги конфликтов», — сказал президент.

Глава государства сказал, что ситуация в связи с экономическим развитием осложнилась: «Несмотря на все это, Азербайджан в 2016 году продолжил уверенное развитие, была обеспечена безопасность. Наш народ жил в условиях мира и спокойствия. Источником стабильности в нашей стране является воля народа и его выбор».

Президент отметил, что в прошлом году все стоящие перед государством задачи были выполнены: «Был найден выход из кризиса, возникшего в результате падения цены на нефть. Обращая внимание на опасные процессы, протекающие в мире и регионе, мы еще раз видим, что Азербайджан привержен своему пути, он идет путем независимости и развития. Мы старались и будем стараться уберечь нашу страну, народ от возможных рисков, обеспечить свою независимость. История и происходящие вокруг события показывают, что выбранный нами путь – единственно правильный путь. Это путь независимости, стабильности, развития».

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Апрельские бои — блестящая победа, еще раз продемонстрировавшая силу азербайджанского государства, и еще раз показавшая, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией земель, заявил президент.

«Мы будем давать достойный ответ на все провокации. В то же время был разрушен миф, создаваемый Арменией годами. Они сами признаются, что не смогут выстоять против нас и недели, если не будет помощи из-за рубежа», — сказал Ильхам Алиев.

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Правительство сделает все возможное, чтоб уберечь Азербайджан от возможных рисков, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы всегда старались, и будем стараться защитить нашу страну от возможных рисков», — заявил он.

По его словам, Азербайджан выбрал свой путь развития, которому будет следовать и в будущем.

«2016 год остался в истории, как год глубоких реформ, был найден выход из экономического кризиса», — отметил президент.

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«2016 год останется в истории как год глубоких экономических реформ. В результате принятых решений развитие ненефтяного сектора будет оставаться в центре внимания и впредь», — сказал президент.

Он заявил, что в результате 3-4 кратного падения цены на нефть в прошлом году, объем ВВП хоть и уменьшился, в ненефтяных отраслях был достигнут 5-процентный рост, а в сельском хозяйстве – рост 2,6 процента: «Две эти цифры дают основание сказать, что из этого трудного и кризисного положения мы вышли с честью. Все сделанное нами и то, что будет сделано в этом году, еще больше усилят эту динамику. Экономика будет устойчиво развиваться, ненефтяной сектор будет развиваться, будет обеспечено создание новых рабочих мест. Уверен, мы достигнем всех обозначенных целей».

Президент отметил, что в прошлом году в экономику Азербайджана были вложены 8 миллиардов долларов иностранных, 3,7 миллиарда долларов внутренних инвестиций: «В 2016 году одной из основных задач была защита валютных ресурсов, и мы ее обеспечили. В отличие от других нефтяных стран Госнефтефонд Азербайджана эффективно использовал свои средства. Международные финансовые структуры также высоко оценили достигнутые в Азербайджане результаты. Экономический форум в Давосе по конкурентоспособности поставил Азербайджан на 30-е место в мире. В год кризиса в стране было создано более 100 тысяч постоянных рабочих мест».

И.Алиев добавил, что в 2017 году правительство Азербайджана продолжит проведение мер, направленных на развитие ненефтяного сектора, создание новых рабочих мест. «В 2016 году в Азербайджане было создано более 100 тыс. рабочих мест», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что перед правительством в 2017 году стоит задача снижение инфляции до однозначного уровня.

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10 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития 2016 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Далее выступили государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инам Керимов.

Затем Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.