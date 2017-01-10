Армения до сих пор не вернула тело азербайджанского военнослужащего, погибшего при отражении 26 декабря диверсии, совершенной на границе с Азербайджаном. Агрессор, наплевавший в очередной раз на все международные гуманитарные принципы и обязательства, игнорирующий международные нормы, снова проявил свою сущность. К сожалению, сопредседатели Минской группы ОБСЕ проявляют к этому вопросу безразличное отношение, ограничившись дежурным заявлением.

Азербайджан сталкивается лицом к лицу с таким безнравственным врагом и предвзятыми посредниками. На самом деле, это даже не удивительно. Потому что в Армении уже 20 лет у власти находятся террористы и убийцы, военные палачи Ходжалы. Неправильно было бы ожидать от них иного отношения к людям и трупам. Такую же низость они совершили в свое время в отношении национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова. Значит, вражеская сторона зла и подавлена из-за последнего инцидента. Таким способом армяне стараются компенсировать свою военную неудачу и успокоить общество.

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Интересна реакция первого и пока что последнего генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, которую называют «русским НАТО») Николая Бордюжи. Не называя имен, Бордюжа косвенно и несправедливо обвинил Азербайджан, к тому же использовал выражение «Нагорно-Карабахская республика». Но еще интереснее то, что через день после этого заявления пресс-служба ОДКБ и российский МИД опровергли его, а еще через день Бордюжа покинул свой пост. Сейчас обязанности генсека исполняет заместитель Бордюжи.

Таким образом, армянам не долго пришлось радоваться. Они и сами признают это. Например, армянский аналитик Акоп Бадалян пишет по этому поводу:

«Эйфория, однако, длилась недолго. Спустя пару дней появилась информация о том, что на посту генсека ОДКБ Бордюжу заменит его заместитель Валерий Семериков.

По поводу выражения «Нагорно-Карабахская республика» с комментарием выступил МИД России и заявил, что позиция стран-членов ОДКБ по карабахской проблеме отражена в итоговом заявлении саммита ОДКБ в Ереване в октябре 2016 года. Там, естественно, «Карабахская республика» не упоминается.

Реакция России не вызвала удивления, учитывая то, что страны-члены ОДКБ в военно-политическом плане больше связаны с Азербайджаном, не являющимся членом блока, чем с Арменией. Таким образом, эйфорию сменила фрустрация – Бордюжа не только не нашел поддержки в ОДКБ, но и лишился должности».

Напомним, что полномочия Бордюжи на посту генсека ОДКБ истекли в конце 2015 года. Однако отсутствие однозначного отношения к назначению генсеком представителя Армении и из-за возможного недовольства этим фактом Азербайджана, назначение откладывалось трижды (в апреле, октябре и декабре прошлого года). Назначение генсека запланировано на апрель этого года.

Насколько важно это назначение для Еревана можно понять из заявления заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна. Еще в ноябре Кочарян заявил, что «по вопросу кандидата от Армении не сложился консенсус, но Армения будет настаивать на своем кандидате на саммите 26 декабря в Санкт-Петербурге». То есть, фактически, это демарш против Кремля.

Но и в Санкт-Петербурге назначение армянского представителя не произошло. Смена Бордюжи Семериковым дает основания предположить, что вторым генсеком он и станет, то есть представитель России.

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Так для чего Армении так сильно понадобился этот пост, если ее военная инфраструктура, воздушное пространство, экономическая сфера находятся под контролем Москвы?

Естественно, для собственной пропаганды и получения дополнительных рычагов воздействия на Азербайджан. Дело в том, что генсек ОДКБ является важно фигурой, выражающей мнение структуры между заседаниями, и сколько бы ни говорили, что решения принимается коллегиально, но у генсека есть право выражать отдельное мнение. Как, например, это сделал перед своим уходов Бордюжа в отношении Азербайджана. Если генсеком станет армянин, он, конечно же, не сможет говорить что угодно. Если Бордюже указали на его место, то и армянину укажут. Но, все же, армянский генсек сможет найти возможность и что-то предпринять.

Вероятно, Кремль, дабы избежать подобных инцидентов и дополнительных проблем с Баку, а также учитывая позицию Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, не хочет назначать представителя Армении генсеком ОДКБ. Это также стало бы дополнительным ударом по и без того сомнительному имиджу России в качестве нейтрального посредника в переговорах по Карабаху.

В связи с чем, армянский комментатор Акопян пишет:

«Стало очевидно, что под вопросом не только назначение представителя Армении, но и целесообразность ротационного порядка вообще. И сразу же поступило сообщение, что с 1 января Бордюжу сменит его заместитель. Хотя по идее полномочия Бордюжи могли продлить до апреля 2017 года. То есть, поводом для отстранения Бордюжи вполне могло стать примененное им выражение «Нагорно-Карабахская республика». Не исключается, что Бордюжа в данной ситуации – такая же жертва, как и Армения. В очередной раз стало очевидно, что ОДКБ не имеет никакого отношения к безопасности Армении».

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На самом деле, так оно и есть. Подходя осторожно к вопросу назначения генсека ОДКБ и не доверяя эту должность армянину, Россия фактически демонстрирует предаваемую Азербайджану важность. Можно сделать прогноз, что в апреле в должности генсека будет утвержден Семериков. Тем самым будет показано, что Армения не обладает авторитетом и не является надежным партнером на постсоветском пространстве.

Другое отношение к марионеточному государству, которое ведет принцип из-за тела солдата, и не возможно, а тем более доверить ее представителю должность генсека ОДКБ. Придающая стратегическое значения отношениям с Баку и Анкарой Москва хорошо знает, чем это может обернуться.