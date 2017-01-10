Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», продолжает поиск пропавших нефтяников.

Как сообщили в штабе, интенсивные поисково-спасательные операции ведутся с участием судов, вертолетов, а также живой силы. Кроме того, подводная часть акватории проверяется с помощью установленных на суднах «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халилбейли» подводных ROV-аппаратов. В ходе поисково-спасательных операций было найдено и передано по назначению более 150 видов предметов, предположительно относящихся к обрушившейся эстакаде. Поисково-спасательные операции охватили территорию длиной в 165 км и шириной в 135 км.

Напомним, что 15 декабря около 05:00 часов утра сильный ветер снес часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного Объединения «Азнефть» в Каспийском море. Эстакада перевернулась вместе с прилегающей к ней площадкой и жилой будкой. Пропавшими без вести считаются 9 человек, тело одного было найдено. Для расследования происшествия создана специальная совместная комиссия.