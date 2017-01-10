В ближайшие пять лет риски возникновения конфликтов между странами и внутри отдельных государств вырастут до «невиданного уровня» со времен окончания холодной войны. В этом уверены эксперты Национальной разведки США, представившие доклад «Глобальные тенденции: парадокс прогресса», выдержки из которого приводит Reuters.

Авторы исследования убеждены, что главными врагами мирового порядка станут «антиглобализм» и «национализм». По их мысли, человечество ожидает «темное и трудное будущее». Среди основных проблем эксперты выделяют региональные конфликты, терроризм, растущий разрыв в уровнях дохода населения Земли, климатические изменения. По мнению аналитиков, терроризм на глазах приобретает новую структуру и форму: в ближайшие десятилетия основная опасность будет исходить от небольших групп и фанатиков-одиночек, «вооруженных новыми идеями и технологиями». Разумеется, американские разведчики не могли не назвать в качестве угроз Россию и Китай, которые, по их мнению, становятся «все более напористыми».