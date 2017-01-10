Поправки в конституцию Турции приняты в первом чтении в парламенте страны, передает Тренд со ссылкой на сайт парламента Турции.

Для их ратификации, согласно процедуре, необходимо второе голосование, которое должно состояться не менее чем через 48 часов после первого голосования.

В первом чтении проголосовали 480 депутатов из 550. Из них 338 высказались «за» поправки, 134 — «против», 8 депутатов воздержались.

Если поправки будут ратифицированы, референдум по изменениям в конституцию может состояться в апреле текущего года.

29 декабря правовая комиссия парламента Турции приняла ряд поправок в конституцию и предложила их к обсуждению на заседании парламента.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.

Сроки проведения парламентских выборов предлагается увеличить с нынешних четырех до пяти лет.

Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент будет также наделен полномочиями по назначению и смене министров. Избранный президент не обязан будет быть беспартийным. До последнего времени после избрания президент Турции не мог оставаться в рядах партии.

Осенью 2011 года Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо лидерам оппозиционных Народно-республиканской партии и Партии националистического движения с призывом принять участие в переговорах по подготовке новой конституции. Оппозиция Турции выступала против новой конституции, так как, по ее мнению, это приведет к переходу от парламентской к президентской форме правления.

Президент Турции может одобрить проект изменений в конституцию, если он наберет 367 голосов в парламенте, или вынести его на референдум.

Если же за поправки проголосует от 330 до 367 депутатов, президент может либо направить проект на доработку, либо опять же вынести его на общенациональный референдум. Как заявил ранее заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Хаяти Языджы, референдум по изменениям в конституцию может быть проведен в апреле 2017 года.

ПСР имеет 316 из 550 мест в парламенте Турции.

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, представленной в парламенте 40 депутатами, также высказался за проведение референдума по внесению изменений в конституцию.

Две другие представленные в парламенте партии — Народно-республиканская (CHP) и Демократическая партия народов (HDP) выступают против изменений.