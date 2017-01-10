Министр энергетики Грузии, вице-премьер Каха Каладзе во вторник проведет очередную встречу с руководством ООО «Газпром-экспорт» в связи с вопросом транзита российского газа в Армению, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это встреча сторон станет третьей за последний месяц.

«Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе проведет 10 января в Минске рабочую встречу с руководством «Газпром-экспорт». Очередная рабочая встреча пройдет в связи с транзитом российского газа в Армению», — сообщается в заявлении минэнерго.

По словам Каладзе, на встречах стороны ведут работу над заключением нового ежегодного соглашения, по которому стороны либо перейдут на финансовую оплату за транзит, либо сохранят прежние условия сделки. Консенсус пока не достигнут.

Как отметил Каладзе, позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит газа Грузия должна получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.

Основным импортером газа в Грузию является Азербайджан, однако из России Грузия получает 10% от поставок российского газа в Армению в качестве платы за его транзит. Российский газ страна не закупает с 2007 года. В марте 2016 года грузинская сторона и «Газпром» после длительных переговоров оформили новое соглашение, согласно которому Грузия будет продолжать получать 10% от поставок российского газа в Армению.