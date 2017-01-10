Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Международный Банк Азербайджана» (МБА).

В повестку дня собрания входят вопросы освобождения председателя правления МБА Эльмара Мамедова от занимаемой должности и назначения нового председателя. Отметим, что должность председателя правления временно исполняет Халид Ахадов. Вероятно, он и будет назначен на должность председателя правления.

Агентство АПА сообщает, что в руководство МБА приведут председателя правления ОАО Bank of Baku Аббаса Ибрагимова и зампреда правления ОАО Bank Respublika Агшина Амирова. Источник в банковском секторе заявил, что оба упомянутых лица будут назначены заместителями председателя правления.