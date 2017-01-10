Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2016 году совершил 16 визитов в 12 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на газету «Азербайджан», глава государства участвовал в 9 международных заседаниях.

Президент Ильхам Алиев в прошлом году принял участие на Всемирном экономическом форуме в Давосе, конференции «Поддержка Сирии и региону», Мюнхенской конференции по безопасности, IV саммите ядерной безопасности, Саммите Организации исламского сотрудничества, Всемирном гуманитарном саммите, Варшавском саммите НАТО, заседании Совета глав государств СНГ, Всемирном энергетическом конгрессе, в ходе которых провел двусторонние встречи со многими главами государств, правительственными представителями, руководителями известных компаний.

Президент в прошлом году совершил 4 визита в Турцию, целью трех визитов было участие в международных мероприятиях — 13-м саммите Организации исламского сотрудничества (13-15 апреля), Всемирном гуманитарном саммите (22-23 мая) и Всемирном энергетическом конгрессе (9 октября).

Первый визит состоялся 15 марта. После встречи один на один с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре состоялось пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция при участии глав государств. После заседания между двумя странами было подписано 3 новых соглашения и один протокол. В рамках этих визитов президент провел 7 встреч.