«В связи с законопроектом о «Захоронении» получено согласие во всех соответствующих структурах, можно сказать, что все вопросы решены».

Как передает Qafqazinfo, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов. По его словам, в настоящее время законопроект представлен в Администрацию Президента: «После того, как Администрация Президента выдвинет свои предложения, законопроект будет представлен Милли Меджлису. Полагаю, в 2017 году законопроект будет вынесен на голосование».

По словам С.Новрузова, согласно нового законопроекту, все могилы будут одинаковой формы и не будут отличаться друг от друга, все могильные плиты будут одинакового размера:

«Новые кладбища будут расположены далеко от жилых массивов, и не ближе 300 метров от водных бассейнов. Потому что есть такие болезни, которые распространяются и после смерти человека».

Что касается стоимости могил, Новрузов отметил, что цены будут одинаковыми и доступными:

«Предусматривается, что стоимость могилы будет составлять двукратную сумму минимальной заработной платы, то есть около 300 манатов. В эту сумму входит рытье могилы. Сейчас бывают такие случаи, когда люди берут кредит, чтобы похоронить своих родных. Такие случаи есть, и к нам поступают обращения по этому поводу. Мы стараемся, чтобы граждане не сталкивались с такими проблемами».