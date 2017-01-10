Оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы проголосовало за отставку президента Николаса Мадуро, сообщает издание El Nacional. Как уточняет Reuters, подписание соответствующей резолюции является «символическим шагом», передает РБК,

Как заявили депутаты Национального собрания Венесуэлы, Мадуро «оставил свой пост» и «отказался от исполнения своих обязанностей».

За это решение, по данным El Nacional, проголосовали 106 парламентариев. Причем блок проправительственных депутатов покинул зал еще до начала голосования. Как уточняет издание, депутаты ссылаются на положение статьи 233 Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. Депутаты проправительственной фракции заявили, что парламент не имеет полномочий, чтобы голосовать по этому вопросу.

Как пишет Reuters, это решение парламента вряд ли поможет разрешить правительственный кризис, который сложился после того, как оппозиция получила большинство мест в парламенте на выборах в 2015 году. Оппозиция считает Мадуро лично ответственным за глубокий экономический кризис в стране и нехватку товаров первой необходимости, депутаты неоднократно заявляли о необходимости отстранения президента от власти, в частности, предлагали провести референдум по этому вопросу.

В октябре 2016 года парламент на внеочередной сессии принял заявление, в котором обвинил Мадуро в узурпации власти и призвал армию не подчиняться ему. Тогда же парламентарии предприняли попытку объявить импичмент президенту.

Однако, Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал TeleSur.

«Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за «свержение» Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что верховный суд также указал на то, что законодательный орган не имеет полномочия принимать решения, выходящие за рамки конституции.

Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.