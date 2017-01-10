Перестрелку в Наримановском районе в ночь на 9 января устроили люди криминальных авторитетов Рафика Эйвазова (Рафика Масаллинского) и Надира Салифова (Лоту Гули).

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник, приближенный к криминальным кругам.

В понедельник, 9 января агентство Report сообщило о том, что в Наримановском районе возле кафе Nənəmin Təndiri, расположенном на улице Аги Нейматуллы, имела место массовая драка с участием 15-20 человек, в ходе которой было применено огнестрельное оружие. Сообщается, что на месте происшествия криминалисты обнаружили стрелянные гильзы от пистолета типа Макаров.

Между тем, стало известно, что перестрелку учинили представители кланов Лоту Гули и Рафика Масаллинского. А если быть точнее, то Масаллинский вышел на тропу войны. Так он мстит за собственную обиду.

По словам другого источника, приближенного к криминальным кругам, в декабре в Турции «вор в законе» Рафик Эйвазов был жестоко избит. Именно людям Гули приписывают расправу над Масаллинским. По предварительным данным, конфликт между Эйвазовым и Салифовым произошел из-за денег. Речь идет о 200 тысячах долларов. Эйвазов, который ранее состоял в группировке Салифова, отбывающего сейчас наказание в бакинском исправительном учреждении номер 8, сильно разругался с ним, после чего заявил о выходе из группы.

Вскоре люди Салифова встретили Эйвазова в стамбульском аэропорту и отвезли его в ресторан. Эйвазов был не один, а вместе с приятелем – турком. У выхода из ресторана злоумышленники приставили к Эйвазову пистолет и отвезли его вместе со знакомым в безлюдное место. Там они жестоко избили обоих и скрылись. После случившегося Масаллинский еще несколько дней находился в больнице. По имеющимся данным, он поклялся отомстить обидчикам за избиение. Есть также информация, что накануне в Москве в ходе противостояния указанных группировок был убит один азербайджанец.

Между тем, как заявили Sputnik Азербайджан в Наримановском РУП, в настоящее время правоохранители работают над задержанием участников перестрелки. Известно, что в связи со случившимся информация о наличии раненых в полицию из больниц пока не поступала. Однако, по данным информированного источника, пострадавшие в результате перестрелки есть. Просто последние не обращались за помощью в медицинские учреждения, опасаясь себя обнаружить.