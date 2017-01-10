Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 40 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван Ноемберянского района, в селах Чинари, Мосесгех, Айгепар и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Агдам и Алибейли Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш-Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.