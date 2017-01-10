Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 миллиардов долларов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Forbes, рост объясняется укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг.

Максимально с 8 ноября 2016 года свое состояние приумножил глава правление НОВАТЭК Леонид Михельсон. Стоимость активов бизнесмена, констатирует Forbes, увеличилась на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда. Михельсон занимает первое место в рейтинге богатейших российских предпринимателей 2016 года.

Существенно увеличилось состояние руководителя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова — на 1,6 миллиарда долларов, а также председателя НЛМК Владимира Лисина — на 1,4 миллиарда.

При этом, как отмечает Forbes, если состояние американского миллиардера после победы на выборах увеличилось в среднем на 2,8 процента, то наиболее состоятельные россияне стали богаче в среднем на 7,1 процента.