Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту призывают к немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на армяно-азербайджанской границе в декабре прошлого года.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении послов России, Франции и США, распространенном в понедельник пресс-службой организации.

«Сопредседатели… призывают к возвращению, без задержки, человеческих останков в соответствии с договоренностями на Астраханской встрече на высшем уровне в 2010 году, имея в виду исключительно гуманитарный характер этого вопроса», — говорится в тексте заявления сопредседателей — посла Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда.

«Мы призываем стороны прекратить взаимные обвинения и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах», — добавляется в документе.