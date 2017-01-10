Издание «Голос Америки» подготовило ролик о социальных гарантиях, которые получают президенты США после окончания срока полномочий. Так, с 1958 года бывшие президенты получают ежегодное пособие в размере $205,7 тыс. и пожизненную охрану.
Например, президент Барак Обама, который занимал должность два срока подряд, имеет право на федеральную страховку. Его предшественник Джордж Буш-старший такой льготы не имеет, поскольку был главой государства только одну каденцию.
В соответствии с конституцией США (22 поправка), один человек может быть избран на пост президента не более, чем на два срока (независимо от того, подряд или с перерывом).
Республиканец Дональд Трамп был избран 45-м президентом США на выборах 8 ноября 2016 года. Он вступит в должность 20 января 2017 года.