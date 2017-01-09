В Афинах скончался консул России. Как сообщает «РИА Новости», эту информацию подтвердили в российском посольстве.

По информации издания Alpha Press, 55-летний дипломат Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире на улице Герода Аттика. По информации издания, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.

Коллеги приехали к Маланину домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри. Правоохранительные органы расследуют причины смерти.

Позже СМИ сообщили, что смерть российского консула в Афинах не имеет насильственного характера.

Эту же информацию агентству «Интерфакс» подтвердили в российской дипмиссии.

«По заключению медицинских экспертов смерть наступила по естественным причинам», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в посольстве «с сожалением» могут «подтвердить эту информацию».