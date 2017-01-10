Президент Белоруссии Александр Лукашенко на рождественской службе в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска появился вместе с сыном Колей и неизвестной женщиной. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает «Еврорадио».

В публикации отмечается, что белорусский лидер прибыл в храм на Mercedes. Лукашенко сидел на заднем сиденье и вышел через правую дверь, свидетельствует опубликованное телеканалом «Беларусь 1» видео. Из левой двери сначала вышел Николай, а потом ― женщина в платке. «Вероятно, она сидела в машине между Александром Лукашенко и его младшим сыном», — говорится в сообщении «Еврорадио».

«Неужели у белорусов наконец появилась первая леди? В официальных хрониках загадочная женщина не упоминается. Другие источники [кроме телеканала «Беларусь 1»] вообще не содержат кадров прибытия президентского кортежа к храму», — подчеркивается в публикации.

В сентябре Лукашенко объяснил, почему его младший сын перестал появляться на публике. По его словам, Николай большое внимание уделяет обучению в школе. При этом белорусский лидер отметил, что желания становиться главой государства у ребенка нет. До этого СМИ отметили, что летом сын Лукашенко стал крайне редко появляться на публике.

Согласно открытым источникам, Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович. Вместе они не живут, но официально и не разведены. Сын Николай был рожден вне брака. По версии белорусских СМИ, его матерью является бывший главврач больницы Управления делами президента, бывший личный врач Лукашенко — Ирина Абельская.

