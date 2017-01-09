Улица Карягды в турецкой столице, где располагается посольство России в Турции, получило имя посла России Андрея Карлова, погибшего в результате покушения 19 декабря, передает в понедельник «Тренд» со ссылкой на агентство Анадолу.

Решение принято единогласно на собрании городского муниципалитета Анкары.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло в ходе выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.