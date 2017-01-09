Мужчина, шесть лет отстаивающий свое право на отцовство в местных судах, просит дать ему шанс, чтобы доказать всем, что он хороший отец.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, сразу после нашумевшего видео, распространенного в местных СМИ и социальных, сетях, на котором судебные исполнители пытаются насильно забрать у Мехрибан Эльдаровой племянницу – десятилетнюю Нурай Байрамзаде и отдать ее отцу Авазу Байрамзаде, в защиту ребенка встала вся азербайджанская общественность.

На видео от 7 декабря 2016 года судебные исполнители вместе с отцом, несмотря на мольбы девочки не забирать ее у тети (которую она называла матерью), силой оттащили ребенка, волоча девочку по паркету.

Поначалу ее пытались уговорить остаться с отцом хотя бы один день, от чего девочка категорически отказывалась. Ведь она знала, что, уехав, уже больше может не вернуться к единственному дорогому человеку – тете. Женщина воспитывает ребенка шесть лет с момента смерти матери Байрамзаде.

Наряду с этим, в опубликованных в СМИ материалах Эльдарова обвиняет отца ребенка Аваза Байрамзаде в том, что он на протяжении всех этих лет не интересовался судьбой дочери.

Однако, в свою защиту высказался сам Байрамзаде, который заявил, что видеозапись была прервана, и никто не знает, что произошло после того, как он отобрал дочь. Впрочем, он повел свой рассказ с самого начала.

В 2006 году у него в браке родилась дочь Нурай. Через год после этого супруги решили разойтись и только в 2008 году официально оформили развод. Вскоре врачи обнаружили рак груди у бывшей жены Байрамзаде. И хотя отец хотел забрать ребенка, он решил выждать время, чтобы не затаскать больную женщину по судам. Кроме того, все еще оставалась надежда, что женщина выживет.

16 октября 2010 матери Нурай не стало. По словам отца, он хотел выждать еще год со времени похорон, чтобы потом забрать девочку. Поэтому только в сентябре 2011 года обратился с иском в суд Губинского района о признании его права на отцовство.

На то время опекунство над девочкой уже взяла на себя тетя по матери – Эльдарова, у которой была единственная дочь, да и та давно находится в браке и не живет с родителями.

Между тем, пройдя через несколько судебных инстанций, в 2013 году Байрамзаде все-таки получил права на отцовство и дальнейшее воспитание ребенка. Однако, за эти годы ребенок успел вырасти и привыкнуть к своей новой семье. Отца же девочка практически не знала.

«Я неоднократно обращался к бывшим родственникам, чтобы разрешить вопрос с ребенком. Они всячески избегали этого, сказав, что никогда не отдадут ее мне. Они оттягивали время, дожидаясь того, чтобы ребенку исполнилось десять лет. В последний раз они обратились в суд, чтобы лишить меня родительских прав. В связи с этим судебное исполнение было приостановлено до марта 2016 года», — рассказывает Байрамзаде.

Он категорически отрицает обвинение, что не интересовался жизнью дочери. По его словам, в настоящее время он живет в Баку и работает врачом в перинатальном центре. Ежемесячно бухгалтерия учреждения удерживала деньги с зарплаты и отчисляла алименты на содержание девочки.

«Я платил алименты. Если бы я не был хорошим отцом, то не делал бы этого. Кроме того, я шесть лет хожу по судам из-за этого ребенка, которому уже десять лет. Каким должен быть хороший отец?», — задался вопросом мужчина, в голосе которого прозвучало отчаяние.

Кстати, после развода Байрамзаде обзавелся новой семьей. У него растет еще одна дочь – Эльфана. Супруга Байрамзаде тоже не против, чтобы муж вернул дочь, и ребенок воспитывался с настоящим отцом.

Возвращаясь к дню суда, Байрамзаде рассказал, что сделал последнюю попытку вернуть дочку, оттащив ребенка от опекуна, и судебные исполнители отдали ее отцу. Но девочка билась в истерике, не желая уходить с уже чужим для нее человеком.

Оформив документы, Байрамзаде вышел из здания исполнительного отдела Губинского района. По его словам, там его ждали человек 15-20 – бывшие золовки с супругами, сыновьями и другими родственниками, а он был один.

«Со мной приехала пожилая мать, которая сидела в машине, и тесть брата. Ему я запретил при любых обстоятельствах вмешиваться в происходящее», — пояснил Байрамзаде.

На улице конфликт между сторонами принял новый оборот, завязалась драка. И, как заявил мужчина, после нескольких ударов по голове он потерял сознание. В этот момент у него выкрали дочку. Спустя время Байрамзаде очнулся внутри здания исполнительного отдела. Врачи скорой оказывали ему первую помощь.

После этого случая Байрамзаде, по его словам, обратился с жалобой в местные органы полиции и Генеральную прокуратуру, чтобы наказать обидчиков.