Министерство торговли США объявило о введении санкций против двух компаний и трех физических лиц в Турции из-за их связей с Ираном, сообщает ТАСС.

Согласно уведомлению, которое сегодня было размещено ведомством на сайте правительственного вестника Federal Register, Мурат Ташкыран и компания «Композит Кимья» включены в американские «черные списки» из-за того, что они в обход законов США экспортировали в Иран «высококачественное углеродное волокно американского происхождения».

Кроме того, Решит Таван, Фулья Калафатоглу Огузтюрк и компания «Рамор груп» попали под американские санкции из-за «причастности к закупкам или передаче в Иран американских товаров для использования иранскими военными».

Впредь в отношении всех названных компаний и лиц в США будет действовать особый режим выдачи экспортных лицензий «с презумпцией отказа».

Тем же уведомлением из-под американских санкций выведена авиатранспортная компания «Ветеран авиа». Теперь указано, что она базируется в Индии. Но когда в 2014 году санкции вводились, речь шла о том, что это компания из Армении, имеющая представительства в Великобритании, Индии, ОАЭ и Пакистане.

В документе Минторга США сообщается, что в его нормативные документы внесены технические коррективы, связанные с недавним распространением американских санкций на федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России».