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В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого 6 человек получили тяжелые травмы.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла на 135-ом км магистральной дороги Алят-Астара, на отрезке, проходящем через село Алар-Гаразенджир.

В результате столкновения двух автомобилей марки «ВАЗ-2016» были ранены 6 человек, в том числе оба водителя. Получившие травмы различной степени тяжести Матлаб Зейналов, Ашур Аманов, Захид Гасанов, Тарана Нифтиева, Хиджран Гасанова, Ниджат Гасанов помещены в Джалилабадскую районную центральную больницу. Все они жители Джалилабадского района.

Как заявили из больницы, состояние одного из раненых остается тяжелым.

По предварительной версии, авария произошла из-за потери управления одним из водителей.

По факту ведется расследование.

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