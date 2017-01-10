Рейс авиакомпании Emirates из столицы Омана Маскат в Дубай пришлось отменить из-за обнаруженной в самолете змеи. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The National.

Как заявила представитель перевозчика, инцидент произошел днем ранее. Пресмыкающееся нашли в грузовом отсеке лайнера перед началом посадки пассажиров.

К какому виду относилась обнаруженная змея, не уточняется. Для очистки и проверки воздушного судна на его борт направили специалистов по рептилиям и уборщиков.