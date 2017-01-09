Армяне периодически выступают с утверждениями, связанными с азербайджанской национальной кухней и другими образцами культуры, но они всегда бывают безрезультатны, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

«28 ноября — 2 декабря на 11-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, проведенной в Эфиопии, по инициативе Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была включена «Культура приготовления и преломления хлебной лепешки (лаваша, катырмы, жупки, юфки)», которые широко используются в Азербайджане, Турции, Иране, Казахстане и Кыргызстане. Поэтому с этой точки зрения утверждения армян абсолютно безосновательны. Если учесть, что программа, которая транслировалась на телеканале «Телекафе», была подготовлена два года назад, то эти утверждения армян вообще теряют смысл. У Азербайджана богатая национальная кухня, и ее образцы постоянно пропагандируются за рубежом министерством культуры и туризма, другими государственными структурами, а также профессиональными азербайджанскими поварами», — сказал Шихаммедов.

Что касается песни «Sən gəlməz oldun», то, по его словам, она широко известна и популярна во всем мире и звучит на международных мероприятиях. «Никаких сомнений в том, что автором песни является известный азербайджанский композитор Алекпер Тагиев, нет, то есть каждый знает, кому принадлежит эта музыка», — сказал глава пресс-службы.

Накануне на российском телеканале «Телекафе» на фоне музыки «Sən gəlməz oldun» лаваш, кята, хлеб, выпекаемый в тендире, и другие образцы были представлены как армянская кухня. Эта передача была подготовлена в 2014 году и была показана повторно. Кстати, ведущая передачи также была по национальности армянкой.