Наряду с тем, что заявление бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи по поводу армянской провокации на армяно-азербайджанской границе является безответственным, оно также противоречит позиции государств-членов организации и правовым документам, составляющим основу ОДКБ.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя мнение армянской стороны о том, что заявление, озвученное Н.Бордюжей, предельно ясно.

«К тому же, данное заявление Н.Бордюжи вкупе с обращением к марионеточному сепаратистскому режиму, созданному Арменией на оккупированных азербайджанских территориях в качестве «Нагорно-Карабахской Республики», направлено на поощрение агрессии Армении против Азербайджана и кровавых этнических чисток, осуществленных против азербайджанского народа на оккупированных территориях.

Хотелось бы напомнить военно-политическому режиму Армении и Н.Бордюже, ставшему его подручным, что в соответствии с первым пунктом Контракта о коллективной безопасности, составляющего международную правовую основу ОДКБ и обновленного 10 декабря 2010 года, «страны-участницы еще раз подтверждают свою ответственность за воздержание от применения или угрозы применения силы в межгосударственных отношениях», — отметил Х.Гаджиев.

По его словам, Армения, нарушив свои обязательства по нормам и принципам международного права, Хельсинкскому заключительному акту и даже Контракту о коллективной безопасности, осуществила агрессию с применением силы против Азербайджана и оккупировала 20% территории страны.

«Криминальный режим Армении считает, что может продолжать агрессию против других государств, прячась за спиной ОДКБ и злоупотребляя этим. Государства ОДКБ должны дать правильную оценку действиям такой опасной своей авантюристической политикой страны, как Армения», — резюмировал глава пресс-службы МИД Азербайджана.