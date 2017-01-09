Председатель Национального конгресса армян Украины Ашот Ованесян выразил отношение к информации о том, что у него совместный бизнес с председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, руководителем Ассамблеи Национальностей Украины Ровшаном Тагиевым, а также о том, что на праздновании Нового года якобы были сделаны совместные заявления в связи с Нагорным Карабахом.

Ашот Ованесян рассказал АПА, что данное празднование было организовано не армянами и не в армянском ресторане. Оно было организовано проживающими в Украине представителями разных народов в ресторане «Баку», из армян на данном праздновании принимал участие только он.

По словам А.Ованесяна, информация о том, что на мероприятии велись обсуждения на тему азербайджано-армянских отношений, которые наносят вред имиджу азербайджанцев, неверна: «Я деятель искусства. Ровшан Тагиев же известный в Украине человек, он настоящий патриот своей родины – Азербайджана. Я знаю его на протяжении долгих лет. Подобной дезинформацией хотят запятнать не только его имидж, но и всю азербайджанскую диаспору».

А.Ованесян также озвучил свою позицию по нагорно-карабахскому конфликту: «Наш конгресс считает, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем при условии восстановления территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Украины, гражданами которой мы сейчас являемся, также нарушена, и всегда параллельно с этим вопросом мы поднимаем вопрос и о восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Оккупированные районы Азербайджана должны быть возвращены. Мы неоднократно требовали это, встречаясь с группами депутатов и официальными лицами Армении. Азербайджан моя родина, я родился в Огузском районе. Мы с семьей и сейчас считаем Азербайджан своей родиной. Мы хотим, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Армянский народ очень страдает из-за этого конфликта, если война закончится и откроются границы, то от этого Армении будет большая польза в экономическом плане. Это не только мое, но и мнение большинства армян».