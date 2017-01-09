Семья министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова понесла тяжелую утрату.
Скончался проживавший в Сумгайыте младший брат министра Эльшан Гасанов.
Семья министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова понесла тяжелую утрату.
Скончался проживавший в Сумгайыте младший брат министра Эльшан Гасанов.
Дата: 2017/01/09 19:28
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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Темы: горе, Закир Гасанов, кончина, Эльшан Гасанов
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