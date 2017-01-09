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Семья министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова понесла тяжелую утрату.

Скончался проживавший в Сумгайыте младший брат министра Эльшан Гасанов.