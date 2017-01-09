В Киргизии врач отказался принять ребенка с приступом эпилепсии, так как торопился на намаз — обязательную для мусульман молитву. Об этом в понедельник, 9 января, на своей странице в Facebook сообщила консультант пресс-центра министерства здравоохранения республики Елена Баялинова.

«Врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь», — написала она.

Баялинова также призвала обратить внимание на эту ситуацию Духовное управление мусульман Киргизии.