Эсминец США открыл предупреждающий огонь по 4 кораблям иранской флотилии.

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.

Причиной инцидента стало то, что корабли Ирана в Ормузском проливе на высокой скорости приблизились к эсминцу США.

В сообщении отмечается, что эсминец USS Mahan посредством радиосвязи сделал предупреждение иранским судам, однако те не ответили на требование замедлить ход. Поэтому эсминец США сделал предупредительные сигнальные залпы, а вертолет ВМС США также пустил дымовую шашку.

Когда иранские корабли находились в пределах 800 метров, эсминец США был вынужден сделать в их строну 3 предупредительных залпа.

Отметим, аналогичный инцидент произошел в августе прошлого года.