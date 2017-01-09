070528-N-5459S-004 BALTIC SEA (May 28, 2007) - Guided-missile destroyer USS Mahan (DDG 72) approaches guided-missile cruiser USS Normandy (CG 60) during a "Sail Pass" in the Baltic Sea. Mahan recently turned over duties to Normandy as the flagship for Rear Adm Michael K. Mahon, commander of Standing NATO Maritime Group One (SNMG1). U.S. Navy photo By Mass Communication Specialist Seaman Vincent J. Street (RELEASED)

Эсминец США открыл предупреждающий огонь по 4 кораблям иранской флотилии.

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.

Причиной инцидента стало то, что корабли Ирана в Ормузском проливе на высокой скорости приблизились к эсминцу США.

В сообщении отмечается, что эсминец USS Mahan посредством радиосвязи сделал предупреждение иранским судам, однако те не ответили на требование замедлить ход. Поэтому эсминец США сделал предупредительные сигнальные залпы, а вертолет ВМС США также пустил дымовую шашку.

Когда иранские корабли находились в пределах 800 метров, эсминец США был вынужден сделать в их строну 3 предупредительных залпа.

Отметим, аналогичный инцидент произошел в августе прошлого года.