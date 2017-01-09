Тело погибшего азербайджанского военнослужащего, согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевской конвенции, должно было немедленно возвращено, но официальный Ереван отказывается возвращать тело, несмотря на то, что после совершенной Арменией провокации прошло более десяти дней, сказал в понедельник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление начальника генштаба Армении о нахождении у армянской стороны тела азербайджанского военнослужащего.

Армянская сторона оставляет без ответа обращения, направленные через международные организации, сказал Гаджиев.

По его словам, недавнее заявление руководства вооруженных сил Армении о нахождении у них до сих пор тела является очередным подтверждением того, насколько военно-политическое руководство Армении далеко от норм цивилизованного поведения.

Кроме того, что возвращение тела является гуманитарным, морально-нравственным вопросом, это также является серьезным требованием международного гуманитарного права, сказал Гаджиев.

«Армения не возвращает тела погибших, вымещает на них свою злость, глумится над телами, и это не является исключением, а стало составной частью проводимой этой страной государственной политики, с чем мы не раз сталкивались. Подобное низкое поведение не делает чести солдатам и офицерам, а присуще только террористам», — цитирует Тренд слова Х.Гаджиева.

По словам Гаджиева, соответствующие государственные структуры скоординированно продолжат свои усилия для возвращения тела погибшего военнослужащего Чингиза Гурбанова. Дипмиссии Азербайджана периодически поднимают данный вопрос перед международными организациями, сказал он.

29 декабря при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.