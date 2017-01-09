Все военные конфликты, в которых сейчас участвует Россия, в том числе в Украине и Крыму, являются частью подготовки к будущей глобальной войне.

Об этом заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире телеканала «112 Украина».

«Существует угроза общеевропейской войны, которая может перерасти в глобальную. Об этом говорится и в российских директивных документах, и заявлении Генштаба РФ, что мы готовимся к такой возможности и проводим силовые учения по нарастающей, которые предполагают большую региональную войну. Россия к этому серьезно готовится. Это видно по программе перевооружения. Предполагается, что угроза войны будет возрастать к 2020-м годам. Все конфликты, в которых сейчас участвует Россия, в том числе в Украине и Крыму, – это часть подготовки к будущей войне: что нужно занять важнейшие плацдармы, иначе их займут враги», – отметил он.

По словам эксперта, новая глобальная война будет идти за ресурсы – газ и нефть. При этом Фельгенгауэр подчеркнул, что пока сложно судить, сложатся ли при новом глобальном конфликте военные альянсы между странами.

«Россия старается образовать свои альянсы, ищет возможности расколоть западные. В США приходит к власти администрация, которая будет пересматривать свои давние союзнические обязательства. И этого боятся в Японии и Европе. Поэтому сейчас совершенно непонятно, какие станы в какие стороны пойдут», – подытожил он.