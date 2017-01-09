Известный российский блогер Слава Рабинович назвал действующего главу России Владимира Путина «реально тупым чмом» и опубликовал школьный аттестат о среднем образовании Путина.

Возмущение Рабиновича вызвали тройки Путина в школе по математике, химии, геометрии и физике.

Он подчеркнул, что в университет Санкт-Петербурга с таким жалким аттестатом можно было поступить лишь по «специальной квоте», которую организовал Леонид Усвяцов — преступный авторитет и рецидивист, замеченный в связях с Путиным.

Рабинович обозвал сложившуюся ситуацию «мерзкой» и назвал Путина «реально тупым чмом». Блогер добавил, что из Путина юрист такой же плохой, как и экономист. Свою эмоциональную запись Рабинович закончил фактом презрения к главе Кремля.