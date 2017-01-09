Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту ИРИ Хасану Рухани соболезнования в связи с кончиной экс-президента Али Акбара Хашими Рафсанджани, сообщает сайт главы государства.

«Известие о смерти экс-президента Ирана, видного государственного и общественно-политического деятеля Рафсанджани вызвало у меня чувство глубокой скорби», — говорится в соболезновании.

Президент подчеркнул, что Рафсанджани, активно участвовавший в победе Иранской исламской революции, внес большой вклад в развитие азербайджано-иранских отношений.

«Рафсанджани запомнился как мудрый и дальновидный политик», — отметил он.

Али Акбар Хашими Рафсанджани скончался накануне в возрасте 82 лет из-за проблем с сердцем.