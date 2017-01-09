В Генпрокуратуре Азербайджана не возбуждали уголовное дело в отношении руководства телеканала ANS, лицензия которого была аннулирована, заявил СМИ пресс-секретарь ведомства Эльдар Султанов.

По его словам, распространенные некоторыми СМИ сообщения по этому поводу не соответствуют действительности.

«Так, к расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры уголовному делу, связанному с шагами действующих долгое время в возглавляемых Фетхуллахом Гюленом учебных заведениях в Азербайджанской Республике и других структурах приверженцев организации «Hizmet harekatı», пытающихся посеять социальную и религиозную вражду под видом исполнения религиозных обрядов, были также внесены собранные в Генпрокуратуре факты касательно пропагандирующих терроризм призывов должностных лиц компании и пр. На данное время необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются», — заявил Султанов.