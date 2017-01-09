Сокращение военного присутствия России в Сирии происходит в удачный момент, поскольку там нет сейчас боевых задач. Однако если понадобится, в другой раз наши войска окажутся в Персидском заливе, уверен лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский.

«Мы сокращаем численность нашей группировки, поскольку для неё там сейчас нет боевых задач. Перемирие обозначено. Сейчас там не нужна авиация и большие соединения войск. Кроме того, есть и экономическая составляющая. Оставаться там сейчас очень дорого. Поэтому нормально, что началось сокращение. Если понадобится, в другой раз наши войска окажутся в Персидском заливе со стороны Басры», — заявил депутат.

Владимир Жириновский отметил, что Россия, пойдя на сокращение, тем самым посылает знак всему миру, что «мы не собираемся оккупировать Ближний Восток». По его словам, решение Кремля и вовсе может пойти ситуации в Сирии на пользу, поскольку оно заставит «двигаться» и других игроков конфликта. Тем самым начнётся демилитаризация Ближнего Востока.

«А если будут уходить войска из Сирии, может, американцы оттуда своих специалистов выведут. Может быть, Турция какие-то части передислоцирует. Иран, может быть, предпримет похожие шаги: боевики сдадутся или как-то отойдут в другое место», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Жириновского, за время военной операции России удалось продемонстрировать высокий уровень своих военных возможностей, обучить и оснастить армию Асада, которая сейчас успешно теснит боевиков. В то же время были достигнуты договорённости о прекращении огня с оппозицией.

Россия не пошла по афганскому сценарию. Все наши операции, связанные с вооружёнными конфликтами, будут скоротечными, считает лидер ЛДПР.