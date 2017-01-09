Принадлежащая предпринимателю азербайджанского происхождения Мубаризу Мансимову группа компаний «Palmali» преподнесла Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана особый подарок.

Как передает Qafqazinfo, по соглашению между компанией и министерством, принадлежащая «Palmali» подводная лодка «DeepFlight DF-302 Super Falcon 2» была подарена МЧС.

Не исключено, что эта подводная лодка внесет вклад в поиск пропавших на Каспии нефтяников.

Подводная лодка «DeepFlight DF-302 Super Falcon», являющаяся предметом соглашения, сдана в эксплуатацию в 2014 году. Длина субмарины составляет 6,3 метра, ширина – 2,7 метра (с собранным крыльями – 1,4 метра), высота – 1,6 метра. «DeepFlight DF-302 Super Falcon» способен набирать скорость до 11,2 км/ч, имея три скоростных режима и отличаясь удобным управлением. Подводная лодка способна погружаться в воду за счет крыльев и скорости, а её способность маневра позволяет осуществлять операции на самых сложных глубоководных территориях.