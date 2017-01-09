

В Баку гражданин России обокрал аптеку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района. Сообщается, что в субботу в 21:15 Эльмаддин Рамиз оглу Азизов (1986 года рождения) проник в аптеку, расположенную по улице Шарифзаде, 34 и принадлежащую жителю Абшеронского района Назиму Гулиеву (1961 года рождения).

Гулиев задержал Азизова, когда тот пытался вынести из аптеки детские подгузники Pampers, зубной протез и жевательную резинку. Владелец аптеки сдал незадачливого воришку сотрудникам полиции, а правоохранители его отпустили, потому что кража подгузников и зубного протеза не создает основания для возбуждения уголовного дела. Для чего молодому человеку понадобился зубной протез, стражи порядка так и не разобрались.