«Турция хочет восстановить свой авторитет и силу в странах, ранее входивших в состав Османской империи. Цель этой концепции, называющейся неоосманизм, превратить Турцию в мировую силу, чтобы без ее разрешения на Ближнем Востоке и птица не пролетела».

Об этом заявил председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Нуруллаев. Он отметил, что протекающие в Турции процессы оказывают на Азербайджан психологическое, моральное и политическое влияние, и возглавляемая им партия постоянно держит события в братской стране в центре внимания:

«Три года назад Турция выдвинула концепцию «ноль проблем с соседями». Отметим, что происходящие в Турции события оказывают на Азербайджан психологическое, моральное и политическое влияние, поэтому, полезно их анализировать. Турция желает наращивания политического влияния в странах, ранее входивших в состав Османской империи. Цель этой концепции, называющейся неоосманизм, превратить Турцию в мировую силу, чтобы без ее разрешения на Ближнем Востоке и птица не пролетела. К сожалению, выдвинутая концепция оказалась безрезультатной, и Турция, наоборот, испортила отношения со всеми соседями. Она поддержала мятеж в Ливии, пожалела об этом после тяжелых последствий, но что толку. На сегодняшний день в поддерживаемой и Турцией Ливии идет гражданская война, царит двоевластие, а ливийцы мечтают о Кадаффи. Вот неблагополучный итог проводимой политики. В Египте политика, которая привела к уходу Хосни Мубарака, тоже потерпела крах. Испортив отношения с «аксакалом» арабского мира – Египтом – Турция потеряла свое влияние на Ближнем Востоке, как минимум в арабском мире. На сегодняшний день прохладные отношения с Египтом и другими арабскими странами приводят к террору в Турции».

Хотя Рази Нуруллаев и подчеркнул, что ПНФА не поддерживает таких диктаторов, как Кадафии, Хосни Мубарак и Башар Асад, но отметил, что в странах, в которые вмешиваются извне, ситуация еще больше усугубилась, а положение народа ухудшилось:

«Турция в этом плане совершила ошибку, ситуация в странах, в которые она вмещалась, еще больше усугубилась. А в итоге Турция предстала перед лицом террора. Потому что борющиеся за власть террористические организации в Ливии, Египте и Сирии посчитали Турцию своим врагом и нацелились на нее. В настоящее время Турции угрожает не только РПК, но и ИГИЛ и другие террористические организации. Естественно, нам больно из-за происходящего в Турции, но, в то же время, стоит отметить из-за чего все это вообще происходит».

Рази Нуруллаев обратил внимание на последовательность событий:

«Турция совершила ошибку, относясь однозначно к сирийскому кризису и требуя отставки Башара Асада. Асад остается в своем кресле, а Турции не только не достигла своей цели, но у нее возникли проблемы с обеспечением собственной безопасности. Хоть Турция сейчас и раскаивается, от этого ничего не меняется.

Из-за ухудшения отношений с Израилем и разрыва дипломатических связей Турция перестала получать сигналы о внешних угрозах. Израиль обладает самой крупной и виртуозной шпионской сетью. Для Израиля Турция была врагом, возможно, он не обращал внимания на сигналы о поступающих угрозах. Хотя на сегодняшний день отношения с Израилем нормализовались, восстановление старых связей и сетей займет время, а за этот период в Турции будет высока опасность террора. С другой стороны, отношения между Израилем и Турцией пока нормализовались не полностью, что неправильно. Турция и Азербайджан должны поддерживать нормальные дружественные отношения и сотрудничать с Израилем.

Обострение же отношений с Россией полностью похоронило концепцию Турции «ноль проблем с соседями». Это было самым большим ударом для Турции за последние годы. К счастью, на сегодняшний день отношения нормализовались, обе страны осознали, что нуждаются друг в друге. Турция всегда должна поддерживать дружественные отношения с Россией, ни под каким давлением не должна совершать действия против нее. Проблемы Запада с Россией не должны затрагивать Турцию и Азербайджан».

Рази Нуруллаев отметил, что Турция является для нас братской страной, мы два государства – одна нация, поэтому политические партии Азербайджана должны постараться повлиять на внешнюю политику Турции. Председатель ПНФА подчеркнул, что это влияние должно служить общим интересам тюркского народа и тюркских государств.