Руководство Единого накопительного пенсионного фонда (АО «ЕНПФ») арестовано в Казахстане, сообщает на ТАСС.

«Вынесено постановление о санкционировании меры пресечения в отношении председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева и начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова», — говорится в заявлении. Сообщается также об аресте председателя наблюдательного совета акционерного общества «Алатау Мунай Алтын» Бахытжана Кенжебаева и директора предприятия «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина. Органами досудебного расследования они «подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности». Им предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенного чужого имущества.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В декабре 2016 года по требованию Национального банка Казахстана в АО «ЕНПФ» начались проверки по факту покупки фондом пакета облигаций «Бузгул Аурум» на общую сумму 5 млрд тенге (более 15 миллионов долларов США).