Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и АК «Транснефть» подписали договор о транспортировке азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госнефтекомпании.

«Контракт с Транснефтью уже подписан и предусматривает транспортировку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году около 1,5 млн тонн нефти азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года», — сообщили в компании.

По данным SOCAR, в 2016 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск прокачано 1,22 млн тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.