Большинство россиян довольно своей жизнью, но все еще опасается за ситуацию в стране, показал проведенный в конце минувшего декабря опрос ВЦИОМ.

В целом за 2016 год оценка россиянами ситуации в личной жизни и их ожидания в отношении будущего улучшились, сообщает Интерфакс.

72% опрошенных россиян оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, как хорошую.

Чуть более четверти опрошенных заявили, что недовольны своей жизнью.

Ситуацию, сложившую в стране в целом, россияне тоже оценивают довольно позитивно — хорошей ее назвали 56% опрошенных. В декабре 2015 года таких было 46%.

При этом 42% респондентов уверены, что худшие времени еще впереди. В декабре 2015 года таких было 52%.

Четверть опрошенных полагает, что трудные времена россияне переживают сейчас. Еще столько же уверены, что трудности остались позади.

Руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что экономическая ситуация беспокоит россиян, но они стали относиться к ней менее эмоционально. Львов также связывает рост положительных оценок с «политической стабильностью», которая укрепилась после парламентских выборов.