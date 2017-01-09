Боевики радикальной группировки «Боко Харам» совершили нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии и убили пятерых военнослужащих, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу вечером в городе Буни Яди, передает РИА Новости.

«Мы потеряли пять солдат в результате атаки. Мы до сих пор пытаемся оценить потери со стороны террористов», — заявил один из источников агентства.

Представитель военной базы лейтенант Джордж Окупе подтвердил факт нападения. «Террористы на самом деле предприняли атаку в Буни Яди, она была отражена», — заявил он. Окупе также сказал, что не располагает данными о погибших среди военных.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.