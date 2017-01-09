В Сабунчинском районном суде отложен судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Процесс под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова без участия журналистов, был отложен до 11 января в связи с тем, что на процессе не принимали участие адвокаты А.Човдарова.

Сообщается, что адвокат Ш.Рафиев болен, К.Насибов находится за границей, а с С.Расуловым связаться не удалось.

Ожидалось, что на судебном процессе должен быть дать показания в качестве потерпевшего бывший начальник Бакинского метрополитена Таги Ахмедов. Однако он не явился в суд. Как сообщается, Таги Ахмедов проводил новогодние праздники в Италии, и должен был вернуться в Баку сегодня утром.