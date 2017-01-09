«В Азербайджане в отдельных случаях обнаруживается H3N2, который является подтипом вируса гриппа А»

Как сообщила АПА заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева, сегодня у людей в основном обнаруживаются аденовирусы и парагрипп, которые относятся к респираторной вирусной инфекции. По ее словам, в отдельных случаях обнаруживаются вирусные инфекции, которые являются подтипом вируса гриппа А:

«Люди сами становятся причиной осложнения заболевания. Болезни протекают тяжело, потому что люди не соблюдают постельный режим, не идут к врачу, не лечатся. Если не соблюдать этих правил, тогда болезни будут осложняться. Однако, если при первых же признаках вируса получать назначенное врачом лечение, тогда болезнь будет протекать в легкой форме, никаких осложнений в виде бронхита и пневмонии не будет. Когда больные люди продолжают работать, как только они выходят из дома заражают окружающих людей».

А.Алиева отметила, что у заразившихся тяжелыми респираторными инфекциями людей берутся пробы, которые для исследования направляются в лабораторию Республиканской противочумной станции.

Замдиректора подчеркнула, что среди некоторых из них обнаружен вирус H3N2, который является подтипом вируса гриппа А. По ее словам, H3N2 – это сезонный грипп, протекающий в легкой форме.

А.Алиева отметила, что информация о смерти в людей от гриппа в Азербайджане безосновательна, до сегодняшнего дня в республике случаев смерти от гриппа не было.