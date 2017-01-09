Актриса Мерил Стрип во время своей речи на вручении премии «Золотой глобус» выступила с критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа. Видеозапись выступления опубликована в фейсбуке премии.

Во время церемонии награждения Стрип вручили премию за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей речи она раскритиковала то, как Дональд Трамп пародировал журналиста с инвалидностью, и при этом ни разу не произнесла имени будущего президента.

«Это был момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор. <…> Этот инстинкт унижать, смоделированный кем-то на публичной платформе, кем-то властным, он проникает в наши жизни, потому что дает нам разрешение делать так же», — сказала Стрип.

Она говорила о случае, когда Дональд Трамп спародировал журналиста New York Times с инвалидностью Сержа Ковальски.

«Голливуд полон аутсайдеров и чужеземцев. И если вы всех их выкинете, у вас не останется ничего смотреть, кроме футбола и единоборств. И это не искусство», — заявила Стрип, комментируя высказывания Трампа о необходимости ограничить иммиграцию в США и выселении нелегальных мигрантов.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен тому, что актриса Мерил Стрип выступила с критикой в его, сообщает The New York Times.

Трамп заявил, что для него не стала «сюрпризом» критика «либеральных киношников». Он добавил, что не видел заявления Стрип на «Золотом глобусе», но назвал ее «любительницей Хиллари [Клинтон — соперницы Трампа на выборах президента США]».

Актеры и руководители киностудий в большинстве своем поддерживают демократов в США и заявляли о поддержке Клинтон, отмечает The New York Times.