Выяснилось, из какого кабинета в Центре стратегических исследований (ЦСИ) была совершена кража.

Как отмечает Report, из сейфа в служебном кабинете ведущего научного сотрудника отдела по анализу вопросов внешней политики ЦСИ, доктора философии по правовым наукам Рашада Керимова украдены 1 500 манатов и 6 000 долларов США.

Напомним, что ограбление произошло 5 января. Об этом в МВД сообщили в прошлую субботу. В информации отмечалось, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского РУП, были задержаны подозреваемые в ограблении – житель Физулинского района Рауф Кямаллы и работник охраны – житель Баку Заур Гулиев.

Расследование по данному факту продолжается.