Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Местами будут туман и изморось, ближе к вечеру возможны дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем – 65-75%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Местами ожидается туман, изморось, ближе к вечеру возможны дожди, а в горных районах – снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.